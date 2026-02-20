Cagliari USA al 49% | nuova era con stadio e investimenti chiave

I soci americani hanno aumentato la loro quota nel Cagliari Calcio fino al 49%, portando un nuovo impulso alla società. Con questa mossa, gli investitori guidati da Maurizio Fiori e Prashant Gupta si preparano a sostenere progetti come la costruzione di un nuovo stadio e il potenziamento della rosa. La decisione arriva in un momento di cambiamenti nella gestione del club e potrebbe influenzare le prossime attività sportive e commerciali. La svolta societaria si fa sentire già nei piani futuri.

Cagliari, svolta societaria: i soci americani salgono al 49%. Il Cagliari Calcio cambia assetto: i soci americani, guidati da Maurizio Fiori e Prashant Gupta, hanno incrementato la loro partecipazione nel club sardo raggiungendo il 49% del capitale sociale. L'operazione, perfezionata con la cessione di quote da parte di Fluorsid Group, segna una fase cruciale per il club, con un particolare sul nuovo stadio e il rafforzamento della struttura societaria. L'accelerazione dell'investimento testimonia la fiducia nel potenziale del Cagliari e nella sua capacità di generare valore nel lungo termine. Un nuovo corso per il club sardo.