Kimi Antonelli ha conquistato il secondo successo stagionale nel Gran Premio di Formula 1 in Giappone. Durante la corsa, ha affrontato una partenza non ottimale, ma è riuscito a recuperare posizioni e a portare a termine la gara in prima posizione. Nel frattempo, Antonelli ha commentato l’incidente tra Bearman e un altro pilota, affermando che chi difende deve agire correttamente senza compiere mosse azzardate all’ultimo minuto.

Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio di Formula 1 in Giappone, il secondo di questa stagione. Nonostante non sia stata una buona partenza la sua, il pilota Mercedes è riuscito comunque a raddrizzare la gara. Ora il pilota della Mercedes è primo nella classifica Mondiale, a soli 19 anni. Ha rilasciato un’intervista a La Repubblica dopo la vittoria. Le parole di Kimi Antonelli. Ha dato uno sguardo alla classifica? “ No, per ora sto tranquillo. Non immaginavo che sarei stato in testa al Mondiale, ma non voglio farci troppo caso. È un campionato lungo e devo continuare ad alzare l’asticella. Ci sono tante aree dove continuare a lavorare, anche se sono sulla strada giusta “. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Kimi Antonelli: “L’incidente di Bearman? Chi difende deve essere corretto, non fare mosse azzardate all’ultimo”

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