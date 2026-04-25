Invalidità civile Inas Cisl in campo | servizi potenziati per ridurre i disagi

In data 25 aprile 2026, un'agenzia sindacale ha annunciato di aver rafforzato i servizi dedicati all'invalidità civile. L'obiettivo dichiarato è quello di ridurre i disagi per le persone che devono affrontare procedure e pratiche legate a questa tematica. La cooperazione tra il sindacato e le istituzioni mira a garantire un supporto più efficiente e accessibile per chi necessita di assistenza in questo ambito.

Arezzo, 25 aprile 2026 – . Dopo le criticità segnalate dai sindacati dei pensionati, il patronato si attiva con medici convenzionati, assistenza dedicata e nuove soluzioni per i cittadini più fragili. Di fronte alle criticità emerse con l’entrata in vigore della nuova normativa sull’invalidità civile, il patronato INAS CISL si è mobilitato con tempestività, attivando servizi e strumenti concreti per sostenere i cittadini in una fase di transizione complessa. Un impegno che nasce anche dal confronto avviato nei giorni scorsi dalle segreterie dei pensionati di CGIL, CISL e UIL, che hanno evidenziato un diffuso disagio, in particolare tra le persone più fragili.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Invalidità civile, Inas Cisl in campo: servizi potenziati per ridurre i disagi Notizie correlate Spi Cgil, Fnp Cisl, Uilp Uil Arezzo: allarme sulle pratiche di invalidità civileArezzo, 20 aprile 2026 – Si è tenuta stamani, al terzo piano della sede CGIL di via Monte Cervino ad Arezzo, la conferenza stampa promossa dalle... Pasqua a Napoli: record di presenze e servizi potenziatiL’Amministrazione Comunale di Napoli, sotto la guida del Sindaco Gaetano Manfredi, ha attuato un piano straordinario per le festività pasquali. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Invalidità civile, nuova procedura al via anche in provincia di Pavia; Nuovo sportello Fnp Cisl per aiutare gli anziani sul digitale. Invalidità civile, Inas Cisl in campo: servizi potenziati per ridurre i disagiDopo le criticità segnalate dai sindacati dei pensionati, il patronato si attiva con medici convenzionati, assistenza dedicata e nuove soluzioni per i cittadini più fragili ... lanazione.it A Lamezia giornata di formazione FAI-INAS Calabria su infortuni e malattie professionaliLamezia Terme - Si è svolto questa mattina, presso la sede dell’USR CISL Calabria a Lamezia Terme, la giornata formativa promossa dalla FAI ... lametino.it 24/4/26. Porto Tolle. Nella sua casa a Ca' Tiepolo in Viale Di Vittorio 63, continua il viavai per rendere l'estremo saluto a Roberto Cavallini, 65 anni, grande amico del nostro territorio e della sua gente; sindacalista e operatore sociale dell'Inas-Cisl-Anteas, dec - facebook.com facebook FILCA BASILICATA AVVIA NUOVE ATTIVITÀ FORMATIVE CON INAS CISL BASILICATA: REPORT E FOTO x.com