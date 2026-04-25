Le calciatrici dell'Inter Women hanno conquistato una vittoria a Genova, garantendosi l'accesso alla fase di Champions League. La squadra di Piovani ha ottenuto i tre punti sul campo avversario, raggiungendo un risultato che permette loro di qualificarsi per la competizione europea più importante. Questo risultato segna anche un record aritmetico per il club nel percorso internazionale.

di Lorenzo Vezzaro Inter women: le ragazze di Piovani espugnano Genova e staccano il pass per l’Europa che conta. Il 25 aprile 2026 resterà una data scolpita nella storia del club. Con la vittoria per 1-2 ottenuta in casa del Genoa, l’ inter women ha raggiunto l’aritmetica certezza della qualificazione alla prossima edizione della UEFA Women’s Champions League. Un traguardo straordinario che premia il lavoro svolto dalla società e dal tecnico, capace di portare la squadra stabilmente ai vertici della Serie A Femminile e di garantire alle nerazzurre il palcoscenico europeo più prestigioso per la stagione 20262027. La partita disputata oggi pomeriggio è stata intensa e combattuta.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Women in Champions League: vittoria a Genova e storico traguardo aritmetico

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