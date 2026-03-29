Le ragazze della Juventus Women Primavera hanno raggiunto un risultato importante qualificandosi per le Final Four. Questa conquista rappresenta un traguardo storico per il settore giovanile della squadra. La squadra ha ottenuto la qualificazione dopo aver superato le fasi precedenti del torneo, dimostrando determinazione e capacità sul campo. La qualificazione apre ora nuove possibilità per il futuro delle giovani calciatrici.

Juventus Women Primavera, le ragazze sono riuscite a staccare il pass per le Final Four. Un risultato molto importante per le bianconere. Il settore giovanile bianconero continua a regalare grandi soddisfazioni e l’ultimo traguardo raggiunto dalla formazione Under 19 ne è la prova lampante. Con una prestazione di carattere e determinazione, la Juventus Women Primavera ha ufficialmente staccato il pass per le Final Four, confermandosi tra le eccellenze assolute del calcio femminile italiano. Il raggiungimento delle fasi finali non è frutto del caso, ma di un progetto tecnico lungimirante che mette al centro il talento e la disciplina. La Juventus Women Primavera ha dominato gran parte della stagione regolare, mostrando un’identità di gioco chiara e una solidità difensiva invidiabile. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus Women Primavera, traguardo storico per le ragazze bianconere: cosa è successo

Articoli correlati

Juventus Women Primavera, trionfo in Viareggio Women’s Cup: le bianconere alzano per la quarta volta il trofeodi Redazione JuventusNews24Juventus Women Primavera, trionfo in Viareggio Women’s Cup: le bianconere alzano per la quarta volta il trofeo giovanile...

Juventus Women Primavera, goleada al Livorno: bianconere in finale di Women’s Viareggio CupSenesi Juve, dalla Premier offrono più soldi: Comolli indietro rispetto alla concorrenza.

Ternana W.-Juventus 2-2 | Pari tra Fere e Bianconere | #SerieAWomenAthora

Tutto quello che riguarda Juventus Women Primavera

Temi più discussi: Women | Primo contratto da professionista per Costanza Santarella; Supercoppa e Viareggio Cup, due nuovi trofei Women al museo Juve: Vincere è nel Dna; Primavera 1 femminile. Cambia ancora la vetta in Primavera 1: Roma e Juventus sorpassano il Sassuolo dopo il pari col Milan; UFFICIALE JUVENTUS: l’attaccante ha firmato il contratto | Accordo fino al 30 giugno 2028.

La Juventus Women U19 ottiene un posto nella Final Four del campionato primavera: i complimenti del clubOttime notizie per la Juventus Women U19 che ha ottenuto il pass per la Final Four del campionato primavera femminile. Le ragazze bianconere, oggi, hanno pareggiato per 0-0 nel match delle ... tuttojuve.com

Juventus Women, primo contratto da professionista per Santarella: il comunicato del clubLa Juventus, attraverso un comunicato, ha ufficializzato la firma del primo contratto da professionista per Costanza Santarella, classe 2007. La calciatrice, inoltre, è stata convocata ... tuttojuve.com

Recupero della sesta giornata di ritorno del campionato Primavera 1 Women Juventus-Milan verrà recuperata l’1/04 alle 14:30 Comunale Garino - Vinovo x.com

La Juventus Women Primavera è già in final 4 scudetto Brave ragazze - facebook.com facebook