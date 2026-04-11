zverev eguaglia un traguardo storico grazie alla vittoria schiacciante su fonseca

Sulla terra battuta del Monte-Carlo Masters, il tennista ha ottenuto una vittoria netta contro un avversario portoghese, raggiungendo così per la prima volta i semi-finali del torneo. Questa prestazione permette di eguagliare un risultato storico nel suo percorso nel circuito. La partita si è conclusa con un risultato schiacciante, consolidando la sua presenza tra i migliori del torneo.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Alexander Zverev ha raggiunto per la terza volta le semifinali del Monte-Carlo Masters, grazie a una vittoria in tre set su Joao Fonseca. Il tennista tedesco ha mostrato una prestazione determinata, sconfiggendo il giovane brasiliano con un punteggio di 7-5, 6-7, 6-3. Questa è stata la prima sfida tra Zverev e il talentuoso diciottenne, e il tedesco ha dimostrato la sua esperienza nel momento decisivo. Nonostante non abbia mostrato la migliore forma durante il torneo, ha proseguito la sua corsa vincendo contro Cristian Garin e Zizou Bergs, oltre a Fonseca. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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LIVE Zverev-Fonseca, 7-5, 6-7, 5-3, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: il tedesco è a un game dalla vittoriaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-3 Volée di diritto incrociata e vincente del numero 40 ATP.

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