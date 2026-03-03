rocchi a open var non cita mai verona napoli e il fallo su buongiorno

Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha partecipato a ‘Open Var’ su Dazn, commentando gli episodi arbitrali dell’ultima giornata di campionato. Durante l’intervento, Rocchi non ha menzionato il match tra Verona e Napoli, né il fallo su Buongiorno, che ha portato al corner che ha portato alla rete scaligera. La discussione si è concentrata su altri episodi della giornata senza riferimenti specifici a queste situazioni.

Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha parlato a 'Open Var' su Dazn degli episodi arbitrali dell'ultima giornata di campionato senza mai parlare di Verona-Napoli, dove il corner della rete scaligera nasce da un calcio d'angolo che arriva dopo un netto fallo su Buongiorno. Rocchi era anche presente in tribuna al Bentegodi Tra gli episodi, il gol di Pavlovic in Cremonese-Milan e il blocco di Caprile in Parma-Cagliari. " Ci vuole la certezza del tocco, che non c'è. Se anche fosse rimasto il dubbio, avrebbero lasciato la decisione di campo ". Su Caprile un episodio che ricorda quello del gol proprio del Parma contro il Milan del turno precedente: " Chiaramente abbiamo lavorato su questo episodio partendo da Milan-Parma, di cui ribadisco la bontà del gol.

Anche Rocchi rimanda Colombo, era fallo su BuongiornoMarco Giordano svela che per l’Aia Colombo in Verona-Napoli avrebbe potuto fare meglio.

Leggi anche: Verona-Napoli, Sabatini: «Gol fondamentale di Lukaku. Fallo netto su Buongiorno, errore grave»

