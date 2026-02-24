Il dialogo tra Var e arbitro in Milan-Parma chiarisce una volta per tutte che ad arbitrare è il Var che manipola anche

Il confronto tra il sistema VAR e l’arbitro in Milan-Parma ha messo in luce come il VAR possa influenzare le decisioni in modo diretto. Durante il match, il dialogo tra Sala VAR e Piccinini ha portato a un doppio cambio di giudizio sul gol di Troilo, dimostrando come la tecnologia possa manipolare le scelte sul campo. Questa situazione sottolinea ancora una volta la complessità del rapporto tra arbitri e tecnologia durante le partite.

Che Var e arbitri non stiano vivendo un momento felice è cosa risaputa, ma il dialogo in Milan-Parma tra Sala Var e l’arbitro Piccinini in occasione del gol prima annullato a Troilo per decisione di campo e poi convalidato dopo Ofr è proprio l’emblema della distanza che c’è tra chi è allo schermo e chi è in campo. Il dialogo, svelato da Open Var, farebbe ridere. se non ci fosse da piangere. Milan-Parma: il dialogo di Open Var. Ecco cosa si sente nel dialogo tra Camplone (Var), Pairetto (Assistente Var, ossia Avar) e Piccinini (arbitro). Qui l’arbitro parla con coi calciatori prima dell’Ofr e al Var commentano mentre riguardano l’azione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Il confuso dialogo tra arbitro e sala VAR dopo il gol del Parma al Milan: “Cosa mi stai dicendo?”Il confronto tra l’arbitro Piccinini e la sala VAR si è acceso subito dopo il gol del Parma contro il Milan, a causa di un’interpretazione poco chiara delle immagini.

Open Var: “Anche per Milan-Parma secondo Rocchi il Var ha fatto bene a intervenire, il gol era regolare”. Il Var ha sempre ragioneIl Var ha deciso di intervenire durante Milan-Parma perché il gol di Troilo sembrava regolare, secondo l'opinione di Rocchi.

Il confuso dialogo tra arbitro e sala VAR dopo il gol del Parma al Milan: Cosa mi stai dicendo?Il dialogo tra la sala VAR e l’arbitro Piccinini subito dopo il gol del Parma contro il Milan. Si percepisce tanta confusione: Cosa mi stai dicendo? Non ho capito cosa decide. fanpage.it

Rocchi sparisce mentre il caos VAR cresce e gli arbitri sono in confusioneUna nuova controversia tra VAR e arbitri sul campo solleva interrogativi sull’efficacia del sistema e sulla gestione da parte dell’AIA. Durante l’ultima partita tra Milan e Parma, una controversia leg ... notiziemilan.it

Gli audio del goal di Troilo in Milan-Parma, Open VAR svela il caos con Piccinini e la review non chiusa: "Non ho capito cosa decide" x.com