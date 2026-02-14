Bastoni simula Kalulu viene espulso | errore madornale dell’arbitro ma il VAR non può intervenire

Nel match tra Inter e Juventus, Pierre Kalulu ha ricevuto un cartellino rosso al 42’ per un fallo su Alessandro Bastoni. L’arbitro ha giudicato l’intervento come doppia ammonizione, ma le immagini mostrano che il contatto è molto lieve o addirittura inesistente. La decisione ha scatenato molte discussioni tra tifosi e commentatori sportivi. La situazione si è complicata perché il VAR non è intervenuto, lasciando la decisione nelle mani dell’arbitro. Intanto, il pubblico ha iniziato a protestare vivacemente, creando un’atmosfera ancora più calda allo stadio.

Polemiche roventi nel finale del primo tempo di Inter–Juventus. Al 42’ Pierre Kalulu viene espulso per doppia ammonizione dopo un intervento su Alessandro Bastoni, ma le immagini mostrano un contatto minimo, se non addirittura inesistente. Un episodio destinato a far discutere, anche perché il VAR non può intervenire sulle seconde ammonizioni. Il secondo giallo che cambia la partita. L’azione nasce da un contrasto tra Kalulu e Bastoni nella metà campo interista. L’arbitro La Penna ravvisa un fallo del difensore bianconero e gli mostra il secondo cartellino giallo, decretando l’espulsione. Kalulu reagisce immediatamente: nega, si sbraccia, mima il gesto del monitor chiedendo la revisione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Bastoni simula, Kalulu viene espulso: errore madornale dell’arbitro, ma il VAR non può intervenire Bastoni simula, Kalulu viene espulso: svista clamorosa dell’arbitro ma il VAR non può intervenire L'arbitro ha sventolato il cartellino rosso a Kalulu dopo aver fischiato un fallo su Bastoni, ma le immagini rallentate dimostrano che l'intervento non era reale. Kalulu espulso: non c'è fallo su Bastoni, ma arriva il secondo giallo e il Var non può intervenire Kalulu viene espulso perché, durante la partita, riceve il secondo cartellino giallo in soli dieci minuti. Leggi altri contenuti correlati per approfondire la notizia. Bastoni simula, Kalulu viene espulso: svista clamorosa dell’arbitro ma il VAR non può intervenireL'arbitro La Penna viene ingannato dal comportamento di Bastoni, che si tuffa in avanti, e ammonisce per la seconda volta il difensore bianconero ... fanpage.it L’espulsione di Kalulu spiega perché per padre Chivu gli arbitri italiani non sono un problema (la Marotta League)Bastoni, già ammonito, simula di subire un calcio di Kalulu (anche lui già ammonito). Indovinate chi viene espulso? ilnapolista.it Immaginate un bambino che vede Bastoni simulare, far espellere l’avversario ed esultare come se avesse segnato un gol. Complimenti, grande esempio. x.com Dopo le polemiche per la simulazione sul rosso dato a Kalulu, Chivu sostituisce Bastoni (ammonito) all'intervallo. Al suo posto Carlos Augusto facebook