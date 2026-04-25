Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, ha commentato le recenti partite della squadra, sottolineando come i pareggi e la sconfitta contro il Milan abbiano portato a diverse critiche. Alla vigilia della sfida contro il Torino, valida per la 34esima giornata di Serie A, Chivu ha parlato degli ultimi risultati e delle reazioni che hanno suscitato tra tifosi e media. La partita si giocherà nelle prossime ore, con l’obiettivo di tornare alla vittoria.

Cristian Chivu, allenatore dell'Inter capolista, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni incoerenza stampa alla vigilia di Torino-Inter, match valido per la 34esima giornata di Serie A 25-26. Il tecnico nerazzurro, oltre ad aver parlato dello scudetto, è voluto ritornare indietro parlando anche del match contro il Milan, vinto dai rossoneri di Allegri grazie ad un gol di Pervis Estupiñán. Chivu ha ribadito che la sua squadra ha subito diverse ingiustizie, am poi si sono ripresi raggiungendo determinati obiettivi. Per quanto riguarda il derby contro il Milan, l'allenatore nerazzurro ha dichiarato che si sono inalzate diverse critiche nei confronti della squadra, nonostante avessero comunque 6 o 7 punti di vantaggio durante la sosta.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Inter, parla Chivu: “Quei pareggi e la sconfitta contro il Milan hanno creato diverse critiche”

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