Nel suo ultimo video su YouTube, il noto giornalista analizza la partita del Milan, sottolineando come la squadra abbia dominato il gioco e prodotto molte occasioni, ma senza riuscire a trovare il gol. La discussione si concentra sulle possibilità mancate e sulle aree in cui la squadra può migliorare nelle prossime uscite. La riflessione si conclude con un focus sui punti da affrontare per aumentare l’efficacia offensiva.

Nel suo ultimo video su YouTube, il noto giornalista e telecronista Stefano Borghi ha commentato il 26^ turno di Serie A. Tra i tanti argomenti, non poteva mancare un commento sul Milan e sulla prestazione nella sconfitta col Parma di Carlos Cuesta. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni. "Il Milan arrivava alla partita con 24 giornate consecutive senza sconfitte, 19 gare consecutive andando in rete, è arrivato il Parma e tutte queste cose le ha cancellate. Una partita che porta anche alla questione arbitrale. La partita l’abbiamo vista, il Parma era partito anche forte con l’occasione di Pellegrino. Poi il Parma si è difeso, un Parma in salute, sempre rimasto in posizione tranquilla, avrebbe gradito lo 0-0 ma poi si è trovato a vincerla con un episodio di cui adesso parliamo". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Borghi commenta Milan-Parma: “I rossoneri hanno fatto la partita, hanno creato senza concretizzare”

Leggi anche: Milan-Parma, Ravezzani commenta: “La squadra ha giocato in modo dominante. Le punte non hanno mai inciso”

Pisa-Milan, Borghi commenta: “I rossoneri riescono sempre a trovare una soluzione”Stefano Borghi, noto giornalista e telecronista, ha commentato la vittoria del Milan a Pisa nel suo ultimo video pubblicato sul proprio canale...

Temi più discussi: Milan Parma in tv e streaming: dove vedere la partita; Milan, Borghi: Non si può accettare che quello sia un caso da VAR; Calcio in tv: Genoa-Toro; Milan-Parma, dove vederla in TV e streaming: orario e formazioni ufficiali.

Borghi e i problemi offensivi: Il Milan ha fatto la partita, tante occasioni non concretizzateNel suo canale YouTube, Stefano Borghi ha commentato così Milan-Parma: Il Milan arrivava alla partita con 24 giornate consecutive senza sconfitte, 19 gare consecutive andando in ... milannews.it

Borghi spiega: «Un Diavolo senza elettricità contro un Parma coraggioso. Ecco cosa è mancato»Borghi, noto giornalista, ha commentato la sconfitta del Milan domenica pomeriggio contro il Parma a San Siro Il Milan ha giocato una partita monocorde, priva di quell’elettricità necessaria per scard ... milannews24.com

AD OPEN VAR SI PARLA DI MILAN-PARMA “Gol di Troilo regolare. E su Loftus..” facebook

Open VAR svela il brutto pasticcio dell'OFR di Milan-Parma. E dov'è Rocchi x.com