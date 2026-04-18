Dopo due pareggi, alcuni commentatori hanno rivolto critiche alla squadra di calcio, che si trova attualmente in una fase di risultati altalenanti. Il direttore tecnico ha dichiarato che l’obiettivo principale era la conquista della Champions League, mentre il campionato di Serie A rappresentava un traguardo secondario. La squadra si prepara ora alle prossime partite, con l’intento di migliorare le prestazioni e raggiungere gli obiettivi prefissati.

. Le dichiarazioni del tecnico nerazzurro dopo il Cagliari. Al termine del match di San Siro contro il Cagliari, Cristian Chivu ha analizzato la prestazione dell’Inter ai microfoni di DAZN, celebrando il raggiungimento della qualificazione matematica alla prossima Champions League e il profondo legame con la tifoseria nerazzurra. L’allenatore ha commentato con entusiasmo l’atmosfera dello stadio e la maturità del gruppo: « Il coro dei tifosi sullo scudetto? È uno scambio di energia, è sempre stato così. Nelle ultime due partite quando si è capita l’importanza dell’andamento della stagione, San Siro è diventato una bolgia, noi siamo contenti di generare prestazioni buone che li rendono felici.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Chivu: «Critiche verso l’Inter dopo due pareggi. Scudetto? Champions era nostro obiettivo»

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