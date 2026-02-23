Milan ko contro il Parma per lo Scudetto è game over | troppo poco in campo al di là delle polemiche

Il Milan perde contro il Parma a causa di un gol irregolare di Mariano Troilo all’80’. La decisione cambia le sorti della partita e mette fine alle speranze di scudetto dei rossoneri. La squadra di Allegri non riesce a trovare il ritmo giusto e fatica a reagire, mentre il Parma si difende con ordine. Il risultato rafforza la corsa dell’Inter, ora più vicina alla conquista del titolo. La partita lascia molte polemiche tra tifosi e addetti ai lavori.

Per il 'Corriere della Sera' oggi in edicola, è "game over, fine dei giochi: la corsa Scudetto del Milan si chiude qui", ovvero immediatamente dopo il k.o. interno (0-1) arrivato ieri pomeriggio a 'San Siro' contro il Parma, firmato da un colpo di testa di Mariano Troilo all'80'. Dopo questa battuta d'arresto, la seconda per il Milan in questa edizione della Serie A dopo ben 24 risultati utili consecutivi, l'Inter è volata a + 10 in classifica e, pertanto, è in fuga verso il 21° Scudetto della sua storia. I rossoneri sono inviperiti per le decisioni dell'arbitro Marco Piccinini e del V. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan, Borghi commenta: “Saelemaekers sempre troppo poco celebrato per quello che porta in campo”Stefano Borghi ha analizzato la recente vittoria del Milan contro il Lecce, evidenziando l'importanza di Alexis Saelemaekers.

Milan, il commento di Braglia: “Allegri alterna troppo, quindi non può lottare per lo Scudetto”Simone Braglia ha commentato a TMW Radio la situazione del Milan e le prestazioni recenti della squadra, focalizzandosi anche sulla gestione di Allegri.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Il Milan cade in casa con il Parma, l’Inter vola a +10: rossoneri ko dopo 24 partite; Dal mancato rigore su Loftus al dietrofront sul gol di Troilo: Milan contro arbitro e Var; Milan ko dopo 24 giornate: vince il Parma 1-0; Serie A: il Milan va ko col Parma, e l'Inter vola a +10.

Milan, Pavlovic ha rischiato grosso: la diagnosi dell’infortunio scatena i tifosi contro Mariani e Van der BremptIl Milan temeva una frattura alla gamba sinistra per l'infortunio di Pavlovic, ma gli esami hanno evidenziato solo una forte contusione: sui social la rabbia contro l'arbitro Mariani ... sport.virgilio.it

Milan, contro le big c’è un dato che ha spiazzato tutti: Allegri sorride…Il Milan conferma un rendimento di alto livello negli scontri contro le big, mostrando una continuità che pesa nelle corsa ai primi posti ... spaziomilan.it

Milan-Parma fa discutere a Pressing Siete d’accordo con il nostro Sandro Sabatini #SportMediaset #mediaset #milanparma #bartesaghi #pressing - facebook.com facebook

MP Var Room – Milan-Parma, gli episodi arbitrali visti dal regolamento x.com