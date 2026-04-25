Zeki Celik, esterno turco in forza alla Roma, ha avuto un sabato complicato sia sul campo che sotto il profilo fisico. Durante la partita contro il Bologna, disputata con un primo tempo molto vivace, ha assistito ai gol di Malen ed El Aynaoui. Nel corso dell'incontro, Celik ha subito un infortunio che ha richiesto attenzione medica. Il suo contratto con la Roma scade a breve, mentre le sue prestazioni sono state influenzate anche dagli aspetti fisici.

L’esterno turco ha il contratto in scadenza con la Roma Peggiore in campo della Roma nel primo tempo pirotecnico che ha steso il Bologna grazie ai gol di Malen ed El Aynaoui, Zeki Celik ha vissuto un sabato da dimenticare anche sotto l’aspetto medico. Inter, Juventus e infortunio: il punto su Celik CM (Ansa Foto) – calciomercato.it Sostituito all’intervallo da Gian Piero Gasperini, l’esterno turco ha accusato un problema muscolare al flessore destro e si aggiunge alla lista dei tanti calciatori giallorossi che ha subito infortuni in questo 2026. Al centro delle cronache di calciomercato per il suo contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, l’ex giocatore del Lille ha rifiutato l’ultima proposta di rinnovo (risalente ormai a due mesi fa), chiedendo un ingaggio molto più vicino ai 4 milioni di euro che ai tre.🔗 Leggi su Calciomercato.it

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