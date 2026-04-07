Sul calciomercato della Roma si concentra l’attenzione su Zeki Celik, il cui rinnovo contrattuale resta in bilico. L’esterno turco, ritenuto importante dall’allenatore, è al centro di trattative che non sembrano ancora aver trovato una soluzione definitiva. Nel frattempo, Inter e Juventus sembrano pronte a un investimento a parametro zero qualora il giocatore lasciasse il club giallorosso.

Il rinnovo di Zeki Celik continua ad essere fonte di discussione in casa Roma. Considerato pedina fondamentale da Gasperini, l’allenatore ha chiesto un sacrificio alla società per trattenerlo. Continua ad esserci però distanza tra la richiesta dell’entourage del terzino turco (4 milioni) e l’offerta massima della dirigenza giallorossa, non intenzionata ad andare oltre i 2.4 milioni. In questo senso si inserisce l’interesse di diverse squadre di Serie A, ingolosite dal poter aggiungere alla propria rosa un terzino di esperienza ed affidabilità. Celik, futuro ancora in Serie A: Inter e Juventus sulle sue tracce. L’interesse della Juventus per Zeki Celik è ormai noto da tempo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Calciomercato Roma, Zeki Celik verso l’addio: Inter e Juventus pronte al colpo a zero

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