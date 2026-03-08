In vista delle elezioni provinciali del 15 marzo 2026, nessuna donna si è candidata alla presidenza della Provincia di Chieti. La consigliera di parità della Provincia, Monica Brandiferri, ha ricordato questa assenza in un messaggio diffuso in occasione della Giornata. La situazione mette in evidenza una mancanza di rappresentanza femminile tra i candidati per questa carica.

Nessuna donna candidata alla presidenza della Provincia di Chieti. È il dato che emerge in vista delle elezioni provinciali in programma domenica 15 marzo 2026 e che viene evidenziato dalla consigliera di parità della Provincia, Monica Brandiferri, proprio in occasione della Giornata internazionale della donna. Mentre sul territorio si moltiplicano iniziative e momenti di riflessione dedicati alla parità di genere, Brandiferri richiama l’attenzione sulla rappresentanza femminile nelle istituzioni. Per il rinnovo della presidenza e del consiglio provinciale voteranno i sindaci e i consiglieri comunali dei 104 comuni del territorio provinciale, trattandosi di elezioni di secondo livello. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Elezioni provinciali, il centrodestra candida Carnevale alla presidenzaÈ Federico Carnevale, sindaco di Monte San Biagio, il candidato alla presidenza della Provincia di Latina, per il centrodestra unito.

Elezioni provinciali, il centrodestra si comptta e candida Carnevale alla presidenzaÈ Federico Carnevale, sindaco di Monte San Biagio, il candidato alla presidenza della Provincia di Latina, per il centrodestra unito.

Approfondimenti e contenuti su Elezioni provinciali.

Temi più discussi: Elezioni provinciali, nessuna donna candidata alla presidenza: l’appello della consigliera di parità; Provincia di Chieti: nessuna donna candidata alla Presidenza; Vieceli: Così cambierò la Provincia, senza una posizione condivisa non si va da nessuna parte; Perde i soldi della famiglia alle slot e inventa una rapina: donna 46enne dovrà rispondere di simulazione di reato.

La sanità è delle donne ma a comandare sono sempre gli uomini. È ora di cambiareIn vista delle future elezioni ordinistiche che porteranno al rinnovo degli Ordini Provinciali, Regionali e Nazionali di tutte le professioni sanitarie, chiediamo che si lavori per realizzare una vera ... quotidianosanita.it

Provinciali, si cerca l’intesa nel campo largo: per le liste c'è il nodo candidatureAl tavolo su cui si gioca la partita delle elezioni provinciali nessuno ha ancora scoperto le carte. O non le ha messe giù del tutto. Le forze politiche hanno una certa reticenza a svelare quelli che ... ilmattino.it

Via alle elezioni provinciali - facebook.com facebook