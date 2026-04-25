Installa impianti audiovisivi ' irregolari' e viene deferito Carabinieri multano titolare di un bar

Durante un servizio di controllo del territorio, i Carabinieri della Compagnia di Marcianise, insieme al Nucleo Ispettorato del Lavoro di Caserta, hanno controllato diverse attività commerciali nella zona. Tra queste, un bar è stato sanzionato per aver installato impianti audiovisivi senza le autorizzazioni previste. L’attività imprenditoriale è stata deferita all’autorità giudiziaria e il titolare ha ricevuto una multa.

Nell’ambito del servizio straordinario di controllo del territorio, i Carabinieri della Compagnia di Marcianise, con il supporto del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Caserta, hanno effettuato verifiche anche su alcune attività imprenditoriali locali.A Orta di Atella, il titolare di.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Sora e Provincia sotto controllo: maxi operazione dei carabinieri tra droga, strade e bar irregolariBlitz straordinario a Sora, Isola del Liri e Monte San Giovanni Campano: 154 persone controllate, 78 veicoli, sequestri di droga e multe salate... Controlli della polizia in un centro revisioni: titolare deferito per attestazione irregolare di veicoloLa polizia ha intensificato in tutta la provincia i controlli sulle attività legate alla circolazione stradale.