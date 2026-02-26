Controlli della polizia in un centro revisioni | titolare deferito per attestazione irregolare di veicolo

La polizia ha intensificato in tutta la provincia i controlli sulle attività legate alla circolazione stradale. Nei giorni scorsi, il compartimento polizia stradale “Sicilia Orientale”, insieme a personale della Motorizzazione Civile di Catania, ha effettuato verifiche in diversi centri per la. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Maxi-controlli sulle strade. Revisioni, un veicolo al giorno ne è sprovvistoSono in aumento i controlli della polizia locale sulle strade del territorio per quanto riguarda la guida in stato di alterazione da alcool e...

Controlli della Polizia di Stato: chiuso un affittacamere irregolareTarantini Time QuotidianoUna mirata attività della Polizia di Stato volta al controllo delle strutture ricettive presenti nel capoluogo jonico ha...

Controlli straordinari della Polizia a Novara, oltre 140 persone identificatePrevenzione anticrimine in azione nelle zone più sensibili della città. Tra i verificati anche un cittadino marocchino di 32 anni risultato irregolare sul territorio nazionale ed espulso ... rainews.it

Durante controlli nessun diritto, audio della polizia a Sanremo diffuso da Ilaria CucchiUn audio registrato durante i controlli di polizia a Sanremo e diffuso da Extinction Rebellion sta alimentando un nuovo caso politico. Nella registrazione, rilanciata dalla senatrice di Alleanza Verdi ... tg24.sky.it

Controlli a tappeto della Polizia Locale rivelano irregolarità in varie attività commerciali, da bar a parrucchieri, per tutelare la salute pubblica e i minori Leggi tutto - facebook.com facebook

"Durante un controllo di polizia non ha nessun diritto". Questo si sente nel video diffuso dagli attivisti di Extinction Rebellion Italia, fermati dalla polizia dopo la protesta pacifica sul green carpet di Sanremo. "Parole gravissime, che raccontano perfettamente in c x.com