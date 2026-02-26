Controlli della polizia in un centro revisioni | titolare deferito per attestazione irregolare di veicolo

26 feb 2026

La polizia ha intensificato in tutta la provincia i controlli sulle attività legate alla circolazione stradale. Nei giorni scorsi, il compartimento polizia stradale “Sicilia Orientale”, insieme a personale della Motorizzazione Civile di Catania, ha effettuato verifiche in diversi centri per la. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

