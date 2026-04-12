Salasso multe stradali quasi 5 milioni di incassi | Arezzo sesta in Toscana

Nel corso dell'ultimo anno, il Comune di Arezzo ha riscosso circa 4,8 milioni di euro attraverso multe e sanzioni relative al codice della strada. La cifra colloca la città al sesto posto in Toscana per entrate derivanti da queste sanzioni. I dati sono stati diffusi in un report ufficiale e rappresentano un incremento rispetto agli anni precedenti. La cifra totale si riferisce alle multe contestate e pagate nel periodo considerato.

Arezzo, 12 aprile 2026 – Multe e sanzioni stradali hanno fatto incassare l’anno scorso al Comune di Arezzo 4,8 milioni di euro. Le contravvenzioni pesano per 50 euro pro capite nelle tasche dei residenti. E’ Firenze con 73,3 milioni di euro il comune toscano che nel 2025 ha registrato i maggiori proventi da multe e sanzioni stradali elevate agli automobilisti. Oltre il 19% in più di quello del 2024 che fa guadagnare al capoluogo toscano il terzo posto nella classifica nazionale. In Toscana Arezzo è sesta per gli incassi da multe stradali. I conti li ha fatti Facile.it su dati Siope, il sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Salasso multe stradali, quasi 5 milioni di incassi: Arezzo sesta in Toscana Multe stradali, in Toscana incassi per 208 milioni. Firenze terza tra le grandi cittàFirenze, 24 gennaio 2026 – In Toscana nel 2025 le multe stradali hanno garantito agli enti locali 208 milioni di euro, confermando la regione al... Multe stradali, nel 2025 in Toscana incassi per 208 milioni. Firenze terza tra le grandi cittàFirenze, 24 gennaio 2026 – In Toscana nel 2025 le multe stradali hanno garantito agli enti locali 208 milioni di euro, confermando la regione al...