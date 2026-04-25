infrangiamo le regole ue ma basta dare soldi agli evasori

Secondo i dati diffusi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, più di un italiano su quattro vive senza pagare le tasse, beneficiando di un sistema che permette di eludere le regole. La cifra mette in luce come alcuni soggetti evitino di contribuire alle spese pubbliche, mentre lo Stato si trova a dover gestire questa situazione. La questione riguarda anche le modalità con cui vengono distribuiti i fondi pubblici.

I dati del Mef sono uno schiaffo per gli onesti: oltre un italiano su quattro vive alle spalle degli altri. E solo 1,4 milioni dichiarano più di 75.000 euro. Sforamento è necessario, ma l’Agenzia delle entrate deve vigilare. Puntuali come le cambiali in scadenza, a fine aprile arrivano le statistiche del Mef sulle dichiarazioni fiscali degli anni precedenti. Il dipartimento delle Finanze elabora i dati del ministero e poi li risputa in pillole che finiscono sulla prima pagina del Sole 24 ore. L’ultima capsula, resa nota ieri dal quotidiano confindustriale, mi ha avvelenato la giornata. La sintesi è nel titolo di prima pagina: «Irfep zero per 11,3 milioni di contribuenti, solo il 3,3 per cento dichiara più di 75.🔗 Leggi su Laverita.info

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