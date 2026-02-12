Ue | Orban ' Bruxelles smetta di dare soldi a Kiev se vuole rilanciare economia'

Il primo ministro ungherese Viktor Orban torna a chiedere a Bruxelles di fermare gli aiuti all’Ucraina. Secondo Orban, l’Europa non può continuare a spendere soldi per Kiev se vuole rimettere in sesto le proprie finanze. La sua posizione diventa un’altra voce nella già complicata discussione sull’assistenza militare e finanziaria all’Ucraina.

Bruxelles, 12 feb. (AdnkronosAfp) - L'Europa dovrebbe smettere di inviare denaro all'Ucraina se vuole davvero rilanciare la propria economia. Lo ha detto il primo ministro ungherese Viktor Orban. "Non inviate i vostri soldi a qualcun altro se ne avete bisogno per la vostra competitività, quindi non inviateli all'Ucraina", ha detto Orban ai giornalisti.

In occasione di un intervento a Bruxelles, Orban ha espresso la sua opinione sul prestito dell’Unione Europea a Kiev, definendolo totalmente sbagliato.

La Commissione europea propone di destinare a Kiev 210 miliardi di euro nel 2026-27, includendo 140 miliardi provenienti da fondi russi congelati.

