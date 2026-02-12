Ue | Orban ' Bruxelles smetta di dare soldi a Kiev se vuole rilanciare economia'

Da iltempo.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il primo ministro ungherese Viktor Orban torna a chiedere a Bruxelles di fermare gli aiuti all’Ucraina. Secondo Orban, l’Europa non può continuare a spendere soldi per Kiev se vuole rimettere in sesto le proprie finanze. La sua posizione diventa un’altra voce nella già complicata discussione sull’assistenza militare e finanziaria all’Ucraina.

Bruxelles, 12 feb. (AdnkronosAfp) - L'Europa dovrebbe smettere di inviare denaro all'Ucraina se vuole davvero rilanciare la propria economia. Lo ha detto il primo ministro ungherese Viktor Orban. "Non inviate i vostri soldi a qualcun altro se ne avete bisogno per la vostra competitività, quindi non inviateli all'Ucraina", ha detto Orban ai giornalisti. Razza Dominante - Crimini e psiche. Luca Delfino, il killer delle fidanzate Podcast ep. 2 Amedeo Iasci a Come States? — Trump 2.0, mercati e geopolitica non raccontata “Vota mia nipote”. Ecco come funziona la nuova truffa del contest che ti ruba Whatsapp 🔗 Leggi su Iltempo.it

ue orban bruxelles smetta di dare soldi a kiev se vuole rilanciare economia

© Iltempo.it - Ue: Orban, 'Bruxelles smetta di dare soldi a Kiev se vuole rilanciare economia'

Approfondimenti su Bruxelles Kiev

Orban a Bruxelles: Prestito Ue per Kiev totalmente sbagliato. Noi innocenti, ne siamo fuori – Il video

In occasione di un intervento a Bruxelles, Orban ha espresso la sua opinione sul prestito dell’Unione Europea a Kiev, definendolo totalmente sbagliato.

La Commissione UE vuole dare a Kiev altri 210 miliardi di euro

La Commissione europea propone di destinare a Kiev 210 miliardi di euro nel 2026-27, includendo 140 miliardi provenienti da fondi russi congelati.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Bruxelles Kiev

Ue: Orban, 'Bruxelles smetta di dare soldi a Kiev se vuole rilanciare economia'Bruxelles, 12 feb. (Adnkronos/Afp) - L'Europa dovrebbe smettere di inviare denaro all'Ucraina se vuole davvero rilanciare la propria economia. Lo ha ... iltempo.it

ue orban bruxelles smettaOrban, 'ingresso di Kiev in Ue nel 2027 è dichiarazione di guerra a Budapest'La pubblicazione ufficiale dell'élite di Bruxelles, Politico, ha reso noto l'ultimo piano bellico di Bruxelles e Kiev, il piano in cinque punti di Zelensky. Hanno deciso che l'Ucraina sarà ammessa ne ... ansa.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.