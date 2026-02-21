No agli animali che ai matrimoni portano le fedi È una chiesa non uno spazio per dare sfogo alle mode | il parroco dice basta e pubblica le regole per gli sposi
No ai cani, ma in realtà ad animali vari ed eventuali, in Chiesa durante i matrimoni, specialmente se sono loro a portare le fedi. È una delle regole pubblicate su Facebook dal sacerdote Francesco Carmelita, parroco della parrocchia San Francesco di Paola, a Palermo. Sui social il religioso ha condiviso alcune norme per la celebrazione dei matrimoni. Tra queste una riguarda la presenza degli amici a 4 zampe. Le regole del parroco per i matrimoni. “ Non sono ammessi animali durante la cerimonia che possano supplire le funzioni di competenza degli uomini (si fa divieto che le fedi agli sposi siano portate da qualsiasi animale) “, si legge.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
