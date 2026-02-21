No agli animali che ai matrimoni portano le fedi È una chiesa non uno spazio per dare sfogo alle mode | il parroco dice basta e pubblica le regole per gli sposi

Il parroco ha deciso di vietare la presenza di animali, come cani e altri animali domestici, durante le cerimonie religiose, spiegando che la chiesa non è un luogo per le mode. La decisione nasce dal fatto che alcuni sposi volevano far partecipare i loro animali portando le fedi. Ora, il parroco ha pubblicato regole chiare per evitare che gli animali entrino durante i matrimoni, sottolineando che la chiesa deve rimanere un luogo sacro e rispettoso.

No ai cani, ma in realtà ad animali vari ed eventuali, in Chiesa durante i matrimoni, specialmente se sono loro a portare le fedi. È una delle regole pubblicate su Facebook dal sacerdote Francesco Carmelita, parroco della parrocchia San Francesco di Paola, a Palermo. Sui social il religioso ha condiviso alcune norme per la celebrazione dei matrimoni. Tra queste una riguarda la presenza degli amici a 4 zampe. Le regole del parroco per i matrimoni. “ Non sono ammessi animali durante la cerimonia che possano supplire le funzioni di competenza degli uomini (si fa divieto che le fedi agli sposi siano portate da qualsiasi animale) “, si legge.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

