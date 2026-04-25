Infortunio Lautaro Martinez Chivu svela | Settimana prossima in gruppo Poi glissa su Sommer

Cristian Chivu ha parlato oggi alla conferenza stampa prima della partita contro il Torino, chiarendo le condizioni di Lautaro Martinez dopo l’infortunio. Il tecnico ha riferito che l’attaccante tornerà in gruppo la prossima settimana, senza fornire dettagli specifici sull’entità del problema. Per quanto riguarda il portiere Sommer, Chivu ha preferito non commentare, mantenendo il riserbo sulla sua situazione.

di Alberto Petrosilli Infortunio Lautaro Martinez, Cristian Chivu, nella conferenza stampa odierna alla vigilia del Torino, ha fatto chiarezza sull’argentino. La conferenza stampa di Cristian Chivu alla vigilia di Torino Inter, match valevole per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A 202526. Queste le parole del tecnico nerazzurro su Lautaro Martinez. COME STA LAUTARO E QUANDO PUO’ TORNARE? TORNA IN PORTA SOMMER? – « E’ migliorato, sta migliorando. Sta facendo la parte di riatletizzazione fisica. Settimana prossima, se tutto va normalmente dovrebbe rientrare col gruppo. Sommer? Non lo so, vediamo domani ». LA CONFERENZA STAMPA DI CHIVU Internews24.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Infortunio Lautaro Martinez, Chivu svela: «Settimana prossima in gruppo». Poi glissa su Sommer Notizie correlate Leggi anche: Inter, tegola per Chivu: infortunio per Lautaro Martinez contro il Bodo Infortunio Lautaro Martinez, dall’Argentina tranquillizzano Chivu: l’indiscrezione sul capitano nerazzurrodi Redazione Inter News 24Infortunio Lautaro Martinez, arrivano importanti rassicurazioni dall’Argentina sulle condizioni del capitano dell’Inter Il... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Quando torna Lautaro Martinez dall'infortunio: gioca Torino-Inter? Convocato? Le ultime; Il piano dell'Inter per Lautaro: sedute extra e cautela. Ecco quando può rientrare; Il capitano c'è! Lautaro Martinez in panchina per caricare da vicino l'Inter; Rientro Lautaro, l’infortunio non è gravissimo: i tempi di recupero. FLASH | Infortunio Lautaro, novità sul rientro: c’è l’annuncio di ChivuInfortunio Lautaro - Novità importanti in casa Inter su Lautaro: Chivu ha svelato quando tornerà a disposizione ... fantamaster.it Infortunio Lautaro, il rientro può slittare: la gestione dell’InterInfortunio Lautaro - Nessun rischio e nessuna corsa contro il tempo in casa Inter: il ritorno in campo di Lautaro Martinez ... fantamaster.it Lautaro Martinez vede il rientro: obiettivo Scudetto e finale di Coppa Italia! https://www.internews24.com/infortunio-lautaro-martinez-inter-rientro-coppa-italia/ #Inter #Lautaro #SerieA #Chivu - facebook.com facebook Nonostante l'infortunio, #Lautaro Martinez in panchina per #ComoInter #SerieA x.com