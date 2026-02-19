Lautaro Martinez si è infortunato durante l’allenamento e la notizia ha subito fatto preoccupare i tifosi dell’Inter. L’attaccante argentino si è fermato dopo uno scontro con un compagno e ha lasciato il campo in barella. Le prime analisi indicano un problema muscolare, ma ancora nessun dettaglio ufficiale sulle tempistiche di recupero. Intanto, in Argentina, i medici e i collaboratori di Martinez cercano di tranquillizzare l’ambiente nerazzurro. La società nerazzurra attende aggiornamenti ufficiali sui tempi di ritorno in campo del suo capitano.

Inter News 24 Infortunio Lautaro Martinez, arrivano importanti rassicurazioni dall’Argentina sulle condizioni del capitano dell’Inter. Il clima in casa Inter si fa ancora più teso all’indomani della disfatta norvegese. Dopo il pesante 3-1 subito dal BodøGlimt, la preoccupazione principale di Cristian Chivu riguarda il capitano Lautaro Martinez, uscito zoppicando dal campo a causa di un fastidio muscolare che ha gelato i tifosi nerazzurri. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Infortunio Lautaro Martinez, il verdetto di Gastón Edul: «Problema al polpaccio, starà fuori alcune settimane ma non è grave». 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Infortunio Lautaro Martinez, dall’Argentina tranquillizzano Chivu: l’indiscrezione sul capitano nerazzurro

Infortunio Lautaro Martinez, come sta l’attaccante nerazzurro? Ecco le ultime sulle sue condizioniLautaro Martinez si è infortunato durante l'allenamento dell'Inter, causando preoccupazione tra tifosi e staff.

Inter, Lautaro Martinez cuore nerazzurro: «Orgoglioso di essere il capitano di questo Club, per me rappresenta tantissimo. Ho sempre guardato Milito»Lautaro Martinez ha detto di essere molto felice di indossare la fascia di capitano dell’Inter, perché per lui questa maglia rappresenta tutto.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.