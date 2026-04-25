Infortunio Bernasconi brutte notizie per l’obiettivo della Juve | stagione finita in anticipo? Le sue condizioni

Un infortunio ha coinvolto un calciatore della Juventus, portando preoccupazioni sulla possibilità di un suo ritorno in campo prima della fine della stagione. Le condizioni fisiche dell’atleta sono state oggetto di aggiornamenti, ma al momento non ci sono segnali positivi riguardo a un suo immediato recupero. La squadra sta monitorando la situazione, che potrebbe influenzare i piani futuri in vista delle competizioni in corso.

di Francesco Spagnolo Infortunio Bernasconi, non arrivano buone notizie per l’obiettivo di calciomercato della Juve. Rischio stagione finita. Le ultime. L’Atalanta di Palladino deve fare i conti con una tegola pesantissima in un momento cruciale dell’anno. Le notizie che arrivano dall’infermeria lasciano poco spazio all’ottimismo: l’ infortunio di Bernasconi si è rivelato più serio del previsto, gettando un’ombra sul finale di stagione della Dea. Tutto è accaduto durante la tesa semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Lazio. In un mercoledì sera che doveva essere di festa per il passaggio del turno, il giovane esterno è rimasto vittima di un duro contrasto.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Infortunio Bernasconi, brutte notizie per l’obiettivo della Juve: stagione finita in anticipo? Le sue condizioni Notizie correlate Infortunio Rovella, stagione finita: brutte notizie per la LazioArrivano brutte notizie per la Lazio con i biancocelesti che rischiano di aver perso Nicolò Rovella per il resto della stagione con il centrocampista... Infortunio Pellegrino, l’obiettivo della Juve finisce in ospedale: cosa è successo e le sue condizioni. Come stadi Francesco SpagnoloInfortunio Pellegrino, l’attaccante, finito nel mirino della Juve, è stato costretto ad andare in ospedale per tutte le... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: FLASH | Atalanta-Lazio, tegola per Palladino: infortunio per Bernasconi; Atalanta, infortunio per Bernasconi: le sue condizioni; Infortunio Bernasconi | tegola per l’Atalanta dopo la Coppa Italia Le sue condizioni e quanto dovrà rimanere fuori; Quando torna Bernasconi? L'esterno dell'Atalanta salta il Cagliari e non solo. Infortunio Bernasconi, l’esito degli esami: stagione finita!Infortunio Bernasconi - Brutte notizie per l'Atalanata dall'esito degli esami di Bernasconi: stop serio e stagione finita! fantamaster.it Infortunio Bernasconi, esito esami e svolta Hien: doppia novità per Cagliari-AtalantaInfortunio Bernasconi - Doppia importante novità per l'Atalanta verso il match col Cagliari: esito esami Bernasconi e svolta Hien ... fantamaster.it Atalanta, si ferma Bernasconi: infortunio più grave del previsto di Alessandro Nardi - facebook.com facebook Atalanta, Bernasconi: lesione al legamento collaterale. Le news sull'infortunio #SkySport #SkySerieA x.com