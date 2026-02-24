Infortunio Rovella stagione finita | brutte notizie per la Lazio

Nicolò Rovella si infortuna durante l’allenamento e il dolore alla gamba lo costringe a interrompere la stagione. La causa dell’incidente è un movimento brusco durante una sessione di esercizi, che ha causato un infortunio serio. La Lazio dovrà fare a meno del centrocampista per almeno due o tre mesi, compromettendo la sua rosa in vista delle prossime partite. La squadra si prepara ad affrontare questa assenza improvvisa.

© Calciomercato.it - Infortunio Rovella, stagione finita: brutte notizie per la Lazio

Arrivano brutte notizie per la Lazio con i biancocelesti che rischiano di aver perso Nicolò Rovella per il resto della stagione con il centrocampista che dovrà restare fuori dal terreno di gioco per due o tre mesi. Lazio, infortunio per Rovella (Ansa Foto) – calciomercato.it La frattura scomposta della clavicola destra ha frenato ancora una volta il centrocampista classe 2001 che dovrà dire addio così anche alla possibilità di tornare in nazionale italiana con Gennaro Gattuso che lo avrebbe tenuto in considerazione per le partite valide per l'accesso ai mondiali. Un a brutta notizia per la nazionale italiana, alla ricerca di centrocampisti centrali che sappiano dettare i tempi di gioco coniugando attenzione difensiva. 🔗 Leggi su Calciomercato.it Lazio, dramma Rovella: frattura della clavicola e stagione finitaNicolò Rovella si infortuna gravemente durante una sessione di allenamento, a causa di una frattura alla clavicola che mette fine alla sua stagione. Leggi anche: Infortunio Rovella, buone notizie per la Lazio e Sarri: il giocatore rientrerà presto a disposizione. La possibile data