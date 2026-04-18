L’attaccante coinvolto in un infortunio è stato portato in ospedale per sottoporsi a controlli medici. La società ha riferito che le sue condizioni sono sotto osservazione, senza fornire dettagli specifici sulle eventuali lesioni. L’incidente si è verificato durante l’allenamento, e al momento non ci sono dichiarazioni ufficiali sulle conseguenze a lungo termine. La squadra monitora attentamente la situazione, in attesa di aggiornamenti ufficiali.

di Francesco Spagnolo Infortunio Pellegrino, l’attaccante, finito nel mirino della Juve, è stato costretto ad andare in ospedale per tutte le verifiche del caso. Il pomeriggio della Dacia Arena, teatro della sfida salvezza tra Udinese e Parma, ha lasciato in dote ai tifosi crociati un mix agrodolce di sentimenti. Se da un lato il campo ha premiato la formazione emiliana con tre punti d’oro per la classifica di Serie A, dall’altro l’attenzione di tutto l’ambiente è ora catalizzata dall’ infortunio di Pellegrino, uscito malconcio da un durissimo scontro di gioco. Tutto è accaduto nei minuti conclusivi del primo tempo, in un clima agonistico molto acceso.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Infortunio Pellegrino, l’obiettivo della Juve finisce in ospedale: cosa è successo e le sue condizioni. Come sta

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