Infortunio Bella Kotchap problema alla spalla e cambio obbligato in Verona Lecce | la situazione

Durante la partita tra Verona e Lecce, il difensore è stato costretto a lasciare il campo a causa di un problema alla spalla. L'allenatore ha effettuato un cambio obbligato, sostituendo il giocatore infortunato. Le prime informazioni indicano che le condizioni del difensore sono al centro dell’attenzione, ma non sono ancora stati comunicati dettagli specifici sugli esami o sui tempi di recupero.

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