Il rapporto 2025 sull’Indice di Percezione della Corruzione pubblicato da Transparency International colloca l’Italia al 52° posto, risultando meno percepita come trasparente rispetto a paesi come Botswana, Ruanda e Cipro. Nel documento si fa riferimento a come il sistema di prevenzione della corruzione nel paese continui a presentare criticità evidenti. La classifica si basa sulle percezioni di corruzione nel settore pubblico e nelle istituzioni, confrontando i dati di oltre 180 nazioni.

Transparency International segnala che il sistema italiano di prevenzione della corruzione "risente dell’indebolimento di alcune misure chiave, tra cui la depenalizzazione dell’abuso d’ufficio" Transparency International ha pubblicato a febbraio l’edizione 2025 dell’Indice di Percezione della.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Indice di Percezione della Corruzione, report 2025: Italia 52°, peggio di Botswana e Ruanda (entrambe 41°) e Cipro (49°)

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