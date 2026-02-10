Indice di percezione della corruzione nel 2025 Italia 52esima su 182 56esima negli anni della pandemia considerati i più disonesti

L’Italia si ferma al 52esimo posto su 182 nel 2025 nell’indice di percezione della corruzione. La posizione si mantiene stabile rispetto all’anno scorso, anche se il punteggio scende leggermente, attestandosi a 53 su 100. Durante gli anni della pandemia, il paese si è classificato più in basso, arrivando al 56esimo. La Danimarca si conferma al primo posto tra i meno corrotti, seguita da Finlandia e Singapore. In Europa, l’Italia si colloca al 19esimo posto, lontano dai vertici.

