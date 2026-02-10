Indice di percezione della corruzione l’Italia resta 52esima

L’Italia si conferma ancora una volta al 52esimo posto nella classifica dell’Indice di percezione della corruzione nel settore pubblico. Il punteggio del paese continua a scendere, segnalando che la percezione della corruzione resta elevata e non si vede ancora un cambiamento positivo. Le riforme promesse non sembrano aver migliorato la situazione, che rimane sotto gli occhi di tutti.

Il punteggio dell’Italia nell’Indice di percezione della corruzione (Cpi) nel settore pubblico continua a calare. Da 54, nel 2024, passa a 53 nell’edizione 2025 pubblicata oggi da Transparency International. E si conferma la 52esima posizione nella classifica globale che conta 182 Paesiterritori in tutto il mondo e la 19esima nell’Unione Europea dove il punteggio medio è di 62 su 100. Tra i Paesi Ocse è 31esima su 38. La percezione della corruzione. Secondo Transparency International il sistema di prevenzione della corruzione italiano risente delle ripercussioni dell’indebolimento delle misure anticorruzione.🔗 Leggi su Open.online

L’Italia peggiora ancora nell’indice di percezione della corruzione.

