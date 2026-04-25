Indagine Rocchi arriva la replica del designatore | ecco cosa ha detto

Il designatore dell’AIA Rocchi ha risposto alla notifica di un Avviso di Garanzia ricevuta dalla Procura di Milano. Dopo la diffusione della notizia, sono state rese pubbliche alcune dichiarazioni da parte del rappresentante dell’Associazione Italiana Arbitri, che ha commentato la situazione. La vicenda riguarda un’indagine in corso e non sono ancora stati divulgati ulteriori dettagli ufficiali.

Arriva la replica del designatore dell’AIA Rocchi dopo la notizia della notifica di un Avviso di Garanzia dalla Procura di Milano. L’ex direttore di gara infatti, a La Gazzetta dello Sport, ha risposto alla notizia delle ultime ore che riguarda il possibile ‘concorso in frode sportiva’ che riguarda la sua persona su alcuni casi specifici delle scorse stagioni. Caos AIA, Rocchi replica: “Io estraneo ai fatti, mi difenderò”. “Il designatore Rocchi ha fatto sapere di considerarsi estraneo e che nel caso si difenderà sotto ogni punto di vista”. Arriva così, mediante La Gazzetta dello Sport, la replica del designatore dell’AIA Gianluca Rocchi, dopo il caos che si sta creando nelle ultime ore riguardo l’indagine della Procura di Milano.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Indagine Rocchi, arriva la replica del designatore: ecco cosa ha detto Notizie correlate Il designatore arbitrale Rocchi indagato per concorso in frode sportiva: cosa sta succedendoSecondo quanto riferito da 'AGI' (Agenzia Giornalistica Italia), Gianluca Rocchi - designatore arbitrale di Serie A e Serie B - indagato per concorso... Rocchi aggredito durante Carrarese Catanzaro: il designatore esce sotto scorta. Cosa è successoKalulu a rischio cessione senza Champions? Due club di Premier pronti all’offerta Mercato Juve: Spalletti nomina tre incedibili. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Su Inter-Verona indagini per frode sportiva, sotto esame il rigore non dato ai gialloblù; Inchiesta escort divulgati nomi calciatori tracciati con parole chiave; Inchiesta Hydra, la consigliera di Cologno Monzese Rosalia Brasacchio indagata dalla Dda per droga con aggravante mafiosa; Inchiesta escort, rivelazione shock di una delle ragazze: Ho fatto il test e sono incinta!, la Serie A trema. Rocchi e le presunte ‘interferenze’ fra arbitri e Var: dall’esposto di Rocca alle partite ‘sospette’, l’ombra di una nuova calciopoliIndagine a Milano, il designatore degli arbitri Gianluca Rocchi indagato per concorso in frode sportiva. L’Inchiesta nata dall’esposto di Domenico Rocca, ex assistente. Sotto esame le partite Inter-Ve ... ilgiorno.it La lettera del guardalinee Domenico Rocca all’origine dell’indagine su RocchiL’assistente arbitrale calabrese ha denunciato nel maggio 2025 valutazioni alterate, promesse mancate e favoritismi: «Così sono stato penalizzato» ... msn.com SCOSSA NEL MONDO ARBITRALE: ROCCHI SOTTO INCHIESTA Un’indagine destinata a lasciare il segno. Il designatore di Serie A e B, Gianluca Rocchi, è finito sotto inchiesta per “concorso in frode sportiva” nell’ambito di un fascicolo aperto dalla Procura - facebook.com facebook Nella lettera denuncia dell’assistente Rocca che ha portato all’indagine su Rocchi, oltre a Udinese-Parma si fa esplicito riferimento alla mancata chiamata in Inter-Roma per il rigore su Bisseck: “ (…) ma perché in Inter - Roma, Gervasoni supervisore di giornat x.com