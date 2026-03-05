Rocchi aggredito durante Carrarese Catanzaro | il designatore esce sotto scorta Cosa è successo

Durante la partita tra Carrarese e Catanzaro, un dirigente è stato aggredito, portando il designatore a uscire in sicurezza sotto scorta. L’episodio si è verificato nel corso dell’incontro e ha suscitato attenzione tra le forze dell’ordine e gli organizzatori. La scena ha coinvolto direttamente le persone presenti e ha avuto ripercussioni sulla gestione dell’evento. Nessun dettaglio aggiuntivo sulle circostanze dell’accaduto è stato reso noto.

Temi più discussi: Rocchi aggredito verbalmente durante Carrarese-Catanzaro di Serie B; Rocchi aggredito durante Carrarese-Catanzaro: ha lasciato lo stadio scortato dalle forze dell'ordine; Tensione durante Carrarese-Catanzaro: Rocchi aggredito e costretto a lasciare lo stadio scortato dalla Polizia; Rocchi aggredito in tribuna a Carrara: il designatore esce scortato dalla polizia. Rocchi aggredito verbalmente durante Carrarese-CatanzaroIn Serie B il Catanzaro pareggia al 94' contro la Carrarese con un rigore fatto ribattere per invasione in area. In tribuna si scatena la protesta nei confronti del designatore degli arbitri, presente ... VIDEO - Clamoroso in Serie B, Rocchi aggredito in Carrarese-Catanzaro: l'episodioIl designatore arbitrale costretto ad abbandonare lo stadio scortato dalla Polizia per evitare il contatto con i tifosi dopo un rigore fatto ribattere allo scadere ... Carrarese-Catanzaro, #Rocchi aggredito dai tifosi e scortato dalla polizia Il designatore era allo stadio dei Marmi di Carrara per seguire Carrarese-Catanzaro, turno infrasettimanale della serie B, ma ha dovuto uscire sotto scorta dopo la contestazione subita d