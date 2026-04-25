Indagine per frode sportiva nell' inchiesta anche Udinese-Parma

Un'indagine per frode sportiva coinvolge anche il match tra Udinese e Parma disputato a marzo 2025. La partita è al centro di un’inchiesta giudiziaria che riguarda presunti irregolarità e possibili manipolazioni nel calcio italiano. Le autorità stanno analizzando i dati e le testimonianze raccolte per fare chiarezza su eventuali irregolarità legate a quell'incontro. La vicenda ha attirato l'attenzione degli inquirenti e dei media sportivi.

Il caso del match tra Udinese e Parma del marzo 2025 è diventato uno dei fulcri di un’inchiesta giudiziaria che sta scuotendo i vertici del calcio italiano. Come riportato dall’agenzia Agi, il designatore arbitrale Gianluca Rocchi è ufficialmente indagato dalla Procura della Repubblica di Milano.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Il designatore Gianluca Rocchi indagato per frode sportiva: Inter-Verona e Udinese-Parma nel mirinoIl designatore Gianluca Rocchi è finito nel registro degli indagati a Milano per frode sportiva. Stipendi, nomine, vertici: Afor sotto la lente. C'è anche una commissione d'inchiesta (per indagine interna)Cosa fa l’agenzia forestale regionale e come funziona la controllata della Regione Umbria. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Agi: Designatore Rocchi è indagato per frode sportiva, pesa anche il caso di Inter-Verona; Calcio Live News: Rocchi indagato per frode sportiva, le ufficiali di Parma-Pisa, lesione per Bernasconi; Sara Curtis illumina la vasca degli Assoluti. Record italiano sui 50 metri dorso; Serie A, Rocchi indagato: caos VAR e accuse di interferenze. Clamoroso AIA: Rocchi indagato per concorso in frode sportivaL'Attuale designatore di Serie A e B accusato per lo stesso reato di calciopoli. Gli inquirenti hanno analizzato Udinese-Parma ... calciocasteddu.it Il designatore Gianluca Rocchi indagato per frode sportiva: Inter-Verona e Udinese-Parma nel mirinoIl designatore Gianluca Rocchi è finito nel registro degli indagati a Milano per frode sportiva. I magistrati stanno indagando sul calcio italiano e l’attenzione è stata posta anche su Inter-Verona e ... fanpage.it Avviso di garanzia per #Rocchi: analizzato anche un episodio VAR di #Udinese-#Parma del 2025 - facebook.com facebook Il designatore Gianluca Rocchi indagato per frode sportiva: Inter-Verona e Udinese-Parma nel mirino x.com