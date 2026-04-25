Il 26 aprile 1986 si verificò l’esplosione della centrale nucleare di Chernobyl, in Ucraina, allora parte dell’Unione Sovietica. Quarant’anni dopo, un’associazione locale ha organizzato un evento di commemorazione in collaborazione con il Comune di Casatenovo. L’appuntamento è previsto per il giorno successivo, lunedì 27 aprile, e coinvolge una giornata dedicata al ricordo di quella tragedia.

A 40 anni dall’esplosione della centrale nucleare di Chernobyl, avvenuta il 26 aprile 1986 in Ucraina, che allora faceva parte dell’Unione Sovietica, l’ Associazione Cassago chiama Chernobyl ha organizzato per lunedì 27 aprile una giornata di ricordo assieme al Comune di Casatenovo. Per l’occasione, sono stati invitati Andrii Zhidenko, Valerii Kulich, Andrii Kartysh. Zhidenko è stato uno dei tanti “ liquidatori “, così sono stati definiti, entrati nei primi giorni dopo l’esplosione, per cercare di spegnere l’incendio della centrale nucleare. Furono complessivamente 600mila gli uomini impegnati in quei giorni, e si stima che solo 60mila siano sopravvissuti alla polvere radioattiva scaturita dall’esplosione.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Incontro con gli angeli di Chernobyl

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