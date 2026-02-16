L' opera pittorica di Vincenzo Baldini torna in mostra con Gli angeli che cadono si salvano
Sabato 21 febbraio, negli spazi del Laboratorio Aperto di Forlì, Teresia Media inaugura l'esposizione "Gli angeli che cadono si salvano", la nuova mostra di Vincenzo Baldini. In questo ciclo di opere, l'artista rilegge e rovescia l’antica formula “per aspera ad astra”. "Il cammino verso le stelle non passa dall’ascesa, ma dalla caduta", spiega la critica Paola Conficoni. "Gli angeli dipinti da Baldini non appartengono all’iconografia della salvezza consolatoria. Al contrario, sono corpi attratti verso il basso, segnati dal peso della materia, del tempo, della gravità. La caduta non è colpa né punizione, ma attraversamento del limite, ingresso nell’esperienza dell’umano".🔗 Leggi su Forlitoday.it
La grande tradizione pittorica del movimento Gutai in mostra con le opere di Shozo Shimamoto e Yasuo Sumi
Sabato 31 gennaio alle ore 17, alla Galleria d'arte del Ridotto, si inaugura la mostra
Caliò: «L'Opera di Antonello vada a Napoli, Messina non è pronta»Parla l'artista messinese, che lancia la provocazione: «Il nostro Museo attira pochi fruitori, meglio dove potrà essere vista dai più» ... lasicilia.it
La Fondazione Arte Mangone ETS dona un’opera all’Ospedale di Oliveto Citra durante l’inaugurazione del nuovo Pronto SoccorsoIl Pittore Mangone: Un omaggio alla memoria e all'umanità dell'Ospedale: l'arte come legame tra passato e futuro ... sciscianonotizie.it
