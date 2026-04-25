Inciviltà e degrado in Corso del Mezzogiorno | utenti consumano il cibo e abbandonano rifiuti in strada
L'area intorno al parcheggio del McDonald's in Corso del Mezzogiorno si presenta spesso lasciata in condizioni di degrado, con rifiuti abbandonati in strada da parte di alcuni clienti. Durante le ore di punta, molte persone consumano il cibo all'aperto e poi lasciano i rifiuti senza preoccuparsi di raccoglierli o differenziarli. La situazione si ripete frequentemente, creando un'immagine di inciviltà e trascuratezza nell'area pubblica.
Inciviltà e degrado nel parcheggio del Mc Donald's di Corso del Mezzogiorno: utenti consumano il cibo e abbandonano rifiuti in strada.“Una situazione inaccettabile di degrado, che attanaglia l'area parcheggio di Corso del Mezzogiorno, come evidenziato dalle foto in allegato, scattate alle 6.20 di.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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