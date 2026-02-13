Inciviltà e degrado in piazza Gian Camillo Gloriosi | topi banchettano con i resti di cibo abbandonati

Gli incivili di piazza Gian Camillo Gloriosi continuano a gettare i resti di cibo per strada invece di usare i cestini, attirando numerosi topi che si nutrono tra i rifiuti abbandonati.

Gli incivili non si servono dei cestini per gettare i rifiuti e i topi "ballano", o meglio, "banchettano" con i resti alimentari abbandonati in strada. E' quanto accade in piazza Gian Camillo Gloriosi, a Torrione, come mostrano gli scatti del fotoreporter Guglielmo Gambardella. Accorato, dunque, l'appello dei residenti affinché vengano incrementate le sanzioni a chi non rispetta l'ambiente e confonde le strade pubbliche per delle pattumiere.

In piazza Giancamillo Gloriosi, a Torrione, si registrano episodi di degrado e comportamenti incivili, tra panchine danneggiate, scooter che sfrecciano e schiamazzi notturni.

Dopo le recenti segnalazioni di rifiuti abbandonati in piazza Battisti, il Comune ha deciso di intervenire con un nuovo regolamento contro il degrado.

