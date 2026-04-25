Alle prime luci dell’alba si è verificato un incidente stradale nel territorio di Giugliano in Campania, lungo via Ripuaria in direzione Lago Patria. Nell’incidente ha perso la vita un ragazzo di 17 anni. La dinamica dell’accaduto è al vaglio delle forze dell’ordine, che stanno ricostruendo quanto accaduto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per salvare il giovane.

Tempo di lettura: < 1 minuto Tragico incidente stradale alle prime luci dell’alba a Giugliano in Campania, lungo via Ripuaria in direzione Lago Patria. I carabinieri della locale stazione sono intervenuti sul posto a seguito dello scontro tra due automobili. Secondo una prima ricostruzione, per cause in corso di accertamento i due veicoli si sarebbero scontrati violentemente. A bordo di una delle auto viaggiavano un giovane di 18 anni, alla guida, e un ragazzo di 17 anni. Nell’altra vettura si trovava una donna di 26 anni. L’impatto è stato fatale per il minorenne, che è morto sul colpo. Il conducente dell’auto e la donna sono stati invece soccorsi e trasferiti all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli: le loro condizioni non desterebbero preoccupazione e non sarebbero in pericolo di vita.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Incidente tra auto nel Napoletano: muore 17enne

Incidente mortale in corso Garibaldi a Napoli, morte due donne

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