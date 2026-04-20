Nella zona del Napoletano, si è verificata una rissa tra alcuni ragazzi durante la quale un giovane di 17 anni è stato ferito con un coltello. Successivamente, anche il padre e lo zio della vittima sono stati colpiti con delle sedie. Sul luogo sono intervenuti agenti di polizia e soccorritori per gestire la situazione e portare i feriti in ospedale. Le autorità stanno indagando sull’accaduto.

Tempo di lettura: < 1 minuto Prima è stato ferito un ragazzo di 17 anni, con un coltello. Poi è toccato al padre e allo zio della vittima, colpiti con delle sedie. E’ accaduto tutto a Marigliano, in provincia di Napoli, dove a causa di una rissa tra giovani tre persone sono rimaste ferite. I carabinieri della locale stazione, allertati dal 118, sono intervenuti al corso Umberto altezza civico 419. Poco prima e per cause in corso di accertamento c’era stata una rissa dove ad avere la peggio era stato un 17enne, ferito con un’arma da taglio al gluteo destro. Poco dopo sono intervenuti il padre e lo zio del ragazzo. I due sono stati colpiti dai giovani presenti con alcune sedie prese dalla vicina attività commerciale.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Rissa tra ragazzi nel Napoletano: accoltellato un 17enne

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