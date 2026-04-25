Incidente sulla SS16 tra Mola e Cozze | tamponamento tra tir e auto traffico rallentato

Un incidente si è verificato sulla strada statale 16 tra Mola di Bari e Cozze, poco prima delle 11 in direzione sud. Secondo le prime informazioni, si tratta di un tamponamento tra un tir e un’auto. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine, mentre il traffico è stato rallentato nel tratto interessato. La circolazione resta sotto osservazione e si consiglia di evitare la zona.

Forti rallentamenti lungo la strada statale 16, nel tratto compreso tra Mola di Bari e Cozze, a causa di un incidente stradale verificatosi poco prima delle 11 in direzione sud.Secondo le prime informazioni, si è trattato di un tamponamento che ha coinvolto un mezzo pesante e un’autovettura.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Incidente nella notte sulla A1: quattro feriti nel tamponamento tra un Tir e tre autoLodi Vecchio (Lodi), 14 febbraio 2026 – Grave incidente stradale nella tarda serata di ieri 13 febbraio 2026, lungo l’autostrada A1, in direzione... Incidente in galleria sulla statale 115, scontro tra due auto: un ferito e traffico rallentatoSul posto i sanitari del 118, polizia e vigili del fuoco per prestare le prime cure e mettere in sicurezza il tratto stradale Incidente stradale... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Doppio incidente sulla statale 16 a Monopoli, il più grave in direzione nord: traffico paralizzato; Incidente stradale sulla Foggia-San Severo: violento impatto tra due auto e un furgone - FoggiaToday; Incidente sulla SS16 tra Foggia e San Severo: due feriti non gravi; Incidente in autostrada, traffico bloccato tra code e rallentamenti. FOGGIA - SAN SEVERO Incidente sulla SS16 tra Foggia e San Severo: due feriti non graviFOGGIA – Incidente stradale nel pomeriggio lungo la SS16, nel tratto compreso tra Foggia e San Severo, all’altezza del distributore Helios. Per cause ancora in corso di accertamento, due auto si sono ... statoquotidiano.it SS16, scontro tra due auto tra Foggia e San Severo: due feriti non graviIncidente nei pressi del distributore Helios. Sul posto i soccorsi e le forze dell’ordine, traffico rallentato ... lagazzettadelmezzogiorno.it Cade con la moto e muore Incidente nel Trapanese... LEGGI L'ARTICOLO - facebook.com facebook Incidente mortale a Fiumicino, pedone investito e ucciso nella notte. Tre persone all'ospedale ift.tt/cP50Qpt x.com