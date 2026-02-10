Incidente in galleria sulla statale 115 scontro tra due auto | un ferito e traffico rallentato

Questa mattina sulla statale 115, all’interno di una galleria in direzione Sciacca, due auto si sono scontrate. L’incidente ha causato il ferimento di una persona e ha rallentato il traffico sulla strada. I soccorritori sono intervenuti subito, ma le cause dello scontro sono ancora da chiarire.

Sul posto i sanitari del 118, polizia e vigili del fuoco per prestare le prime cure e mettere in sicurezza il tratto stradale Incidente stradale lungo la statale 115, all'interno di una galleria in direzione Sciacca, dove due auto si sono scontrate per cause ancora in fase di accertamento. Nel sinistro una persona è rimasta ferita ed è stata trasferita in ambulanza all'ospedale. Le condizioni degli altri coinvolti non destano particolare preoccupazione, ma l'impatto ha provocato pesanti ripercussioni sulla viabilità della zona. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia e i vigili del fuoco del distaccamento di Sciacca impegnati nelle operazioni di soccorso, nella messa in sicurezza dell'area e nella gestione della circolazione.

