Nella notte, un tamponamento tra un tir e tre auto sulla A1 ha provocato quattro feriti. L’incidente si è verificato tra l’innesto con la Teem e lo svincolo di Lodi, causando lunghe code e disagi al traffico. Un'auto ha finito contro il guardrail, mentre gli altri veicoli si sono scontrati poco dopo, creando confusione sulla carreggiata.

Lodi Vecchio (Lodi), 14 febbraio 2026 – Grave incidente stradale nella tarda serata di ieri 13 febbraio 2026, lungo l’ autostrada A1, in direzione sud, nel tratto compreso tra l’innesto con la Teem e lo svincolo di Lodi. Erano circa le 23, quando un autoarticolato e tre autovetture sono rimasti coinvolti in un violento tamponamento. Sul posto sono intervenute le squadre del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Lodi, con un’autopompa e un’autogrù, supportate da un’autopompa del distaccamento volontario di Melegnano. All’arrivo dei soccorritori, una persona risultava intrappolata all’interno dell’abitacolo: i pompieri hanno collaborato con il personale sanitario del 118 per l’estrazione in sicurezza del ferito. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Incidente nella notte sulla A1: quattro feriti nel tamponamento tra un Tir e tre auto

