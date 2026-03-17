Incidente a Fontanelle | scontro fra scooter e auto due adolescenti in ospedale

A Fontanelle, lungo viale Sicilia, un incidente stradale ha coinvolto uno scooter e un’auto. Due adolescenti sono rimasti feriti e sono stati portati all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta.

Illeso invece il conducente dell'utilitaria Fiat che s'è fermato a prestare i primi soccorsi, chiamando immediatamente il 118 Due adolescenti sono finiti al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento dopo un incidente stradale lungo viale Sicilia, a Fontanelle. A scontrarsi, lo scooter - a bordo del quale c'erano i due ragazzini - e una Fiat Panda. Gli adolescenti non dovrebbero essere in pericolo di vita. Illeso invece il conducente dell'utilitaria Fiat che s'è subito fermato per prestare i primi soccorsi, chiamando il 118. Della ricostruzione della dinamica dell'incidente stradale si stanno occupando i carabinieri del Radiomobile della compagnia di Agrigento. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Articoli correlati Incidente al Villaggio Mosè: scontro quasi frontale fra due auto, due feriti in ospedaleScontro fronto-laterale fra due auto lungo il viale Leonardo Sciascia al Villaggio Mosè. Incidente a Torino Lucento: scontro fra due auto all'incrocio, conducenti in ospedaleNel pomeriggio di ieri, sabato 14 marzo 2026, è avvenuto un incidente all'incrocio tra via Luini e via Borsi a Torino. Tutto quello che riguarda Incidente a Fontanelle scontro fra... Discussioni sull' argomento Incidente a Fontanelle: scontro fra scooter e auto, due adolescenti in ospedale; Incidente stradale: due ragazzi feriti nello scontro tra auto e scooter; Incidente sulla Cadore Mare: cinque feriti. Coinvolti nello schianto anche i genitori del consigliere comunale di Fontanelle Thomas...; Incidente frontale tra due auto, nell'impatto violento è morto un conducente. Scontro tra auto e scooter a Fontanelle, due ragazzini in ospedaleAd avere la peggio sono stati i due ragazzini - entrambi minorenni - a bordo del mezzo a due ruote. I giovani sono stati trasferiti in ospedale con un’ambulanza ... grandangoloagrigento.it Marco Giallini in ospedale dopo un incidente: sospese le riprese di “Rocco Schiavone” L’attore romano si è infortunato a una gamba ad Aosta in seguito a una caduta in piazza Chanoux - facebook.com facebook Un altro incidente con un bus: 53enne investita, è grave x.com