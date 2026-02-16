Scontro tra auto donna con arresto cardiaco trasportata in ospedale | incidente nel Salernitano

Una donna ha avuto un infarto durante uno scontro tra auto a Pontecagnano, nel Salernitano. La vettura si è scontrata con un altro veicolo in via Verdi, e lei è rimasta colpita da un arresto cardiaco. Sul posto sono arrivati i soccorritori, che l’hanno trasportata d’urgenza al Pronto Soccorso di Salerno.

