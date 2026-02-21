Fipili incidente in galleria fra Montopoli e Pontedera Coinvolte tre auto traffico in tilt

Un incidente sulla Fipili tra Montopoli e Pontedera ha provocato rallentamenti e code. Tre auto si sono scontrate all’interno di una galleria nel tardo pomeriggio di oggi, causando blocchi temporanei nel traffico. La collisione ha coinvolto veicoli di diversa dimensione e ha richiesto l’intervento dei mezzi di soccorso. Sul posto si sono formate lunghe file di veicoli in entrambi i sensi di marcia. La circolazione resta difficile nella zona.

PISA – Ancora un incidente sulla Fipili. Nel tardo pomeriggio di oggi, 21 febbraio 2026 si è verificato uno scontro fra tre auto nella galleria fra Montopoli e Pontedera in direzione Livorno. A causa dell'incidente si sono formate code. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per la gestione del traffico e la messa in sicurezza della carreggiata.