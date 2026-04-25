Incidente stradale a Lombardore | camion abbatte il guardrail e si ribalta due feriti

Questa mattina alle sei, lungo la strada statale 460 a Lombardore, un camion ha perso il controllo e si è ribaltato, abbattendo il guardrail. Due persone sono rimaste ferite nell'incidente e sono state assistite sul posto dai soccorritori. I rilievi sono ancora in corso per chiarire le cause dell'incidente. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire i lavori di messa in sicurezza.

Incidente intorno alle sei di questa mattina, 25 aprile, a Lombardore. Lungo la strada statale 460, un camion è finito fuori strada, ribaltandosi. Secondo le prime informazioni disponibili, sbandando avrebbe anche urtato una macchina. Il guardrail è stato abbattuto dal mezzo pesante. I.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Incidente stradale a Foggia, si ribalta auto sul ponte di via Manfredonia: due feriti gravi e traffico in tiltDue feriti in 'codice rosso' e traffico in tilt sul ponte di via Manfredonia, a Foggia, per un incidente stradale che ha causato il ribaltamento di... Leggi anche: Incidente stradale, auto si ribalta in autostrada: 4 feriti e traffico bloccato Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Auto in fiamme sulla 460: paura a Lombardore durante la marcia; LOMBARDORE - Auto a fuoco durante la marcia sulla 460 del Gran Paradiso; Fiamme sulla 460 | auto distrutta e fuga disperata del conducente. Incidente stradale a Lombardore: camion abbatte il guardrail e si ribalta, due feritiIncidente intorno alle sei di questa mattina, 25 aprile, a Lombardore. Lungo la strada statale 460, un camion è finito fuori strada, ribaltandosi. Secondo le prime informazioni disponibili, sbandando ... torinotoday.it LOMBARDORE – Bilico sbanda, urta una vettura e si ribalta fuori strada; due feriti (FOTO)Brutto incidente questa mattina, sabato 25 aprile 2026, intorno alle 6, in via Rivarolo a Lombardore. Un bilico ha sbandato e, dopo aver urtato una ... obiettivonews.it Tragedia nella notte a Varcaturo, dove un ragazzo di 17 anni ha perso la vita in seguito a un grave incidente stradale. Altri due giovani sono rimasti feriti, tra cui il conducente dell’auto su cui viaggiava la vittima. Secondo una prima ricostruzione, il 17enne sare - facebook.com facebook