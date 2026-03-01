Incidente stradale auto si ribalta in autostrada | 4 feriti e traffico bloccato

Quattro persone sono rimaste ferite questa notte in un incidente sull'Autostrada A4 tra Milano e Brescia. Intorno alle 4:30, un'auto con quattro giovani a bordo si è ribaltata tra l'allaccio A51 Tangenziale Est di Milano e lo svincolo di Agrate Brianza, causando il blocco del traffico sulla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine.

Brutto incidente questa notte, 1 marzo, sull'Autostrada A4 Milano-Brescia. Intorno alle 4:30, un'auto con a bordo 4 giovani si è ribaltata tra l'allaccio A51 Tangenziale Est di Milano e lo svincolo di Agrate Brianza.Sul posto sono subito intervenuti i sanitari dell'Agenzia regionale emergenza.