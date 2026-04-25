Incidente nel Milanese perde il controllo della moto e rovina a terra | gravissimo

Nella serata di venerdì 24 aprile, sulla strada provinciale 109 a Garbagnate Milanese, un motociclista di 38 anni ha perso il controllo della moto finendo a terra. L'incidente si è verificato nel territorio dell'hinterland nord di Milano e ha causato ferite gravi al conducente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato il ferito in ospedale. La dinamica esatta dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Un motociclista di 38 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale sulla strada provinciale 109 a Garbagnate Milanese (hinterland nord di Milano) nella serata di venerdì 24 aprile.L’incidenteTutto è accaduto poco dopo le 19, come riportato dall’agenzia regionale di emergenza urgenza.🔗 Leggi su Milanotoday.it INCIDENTE CON FUGA | #IGAC 45 Notizie correlate Grave incidente a Pasquetta nel Milanese: perde il controllo della moto e si schianta, morto un 29enneUn ragazzo di 29 anni è morto nel pomeriggio del lunedì di Pasquetta, dopo un gravissimo incidente avvenuto nel territorio comunale di Noviglio... Perde il controllo della moto in curva nel Milanese e finisce fuori strada: morto 29enneUn 29enne è morto dopo essere finito fuori strada con la moto a Noviglio (Milano) nel pomeriggio del 6 aprile. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Incidente nel Milanese, perde il controllo della moto e rovina a terra: gravissimo; Incidente in tangenziale a Settimo Torinese: tir perde un container in carreggiata, forti disagi per il traffico; Schianto nella notte in via Pra’: muore motociclista di 47 anni; Incidente a Medole, mamma 28enne perde il controllo e finisce fuori strada: l'auto prende fuoco, salvi lei e il bambino di 2 anni. Incidente mortale sulla tangenziale Ovest di Milano: perde la vita un 66enneQuesta mattina un grave incidente stradale si è verificato sull’A50 Tangenziale Ovest di Milano, in direzione Bologna, nel tratto compreso tra l’uscita 6 ... ilnotiziario.net Giovane finisce con l'auto fuori strada nel Milanese: interviene anche l'elisoccorso dopo l'incidenteAttimi di apprensione per un incidente nel pomeriggio di lunedì lungo la strada comunale numero 134 a Morimondo (Milano): un giovane automobilista è uscito di strada finendo con la vettura tra i campi ... milanotoday.it "La mia vita è stata segnata dalla precoce morte di mio padre in un incidente stradale, avvenuta quando avevo solo quattro anni. È molto difficile non avere un padre ed una relazione maschile, soprattutto in un ambiente sociale alquanto duro come la strada d - facebook.com facebook Ritorno a Chernobyl, viaggio nella centrale nucleare a 40 anni dall’incidente che terrorizzò l’Europa x.com