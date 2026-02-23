Incidente mortale sulla Tangenziale di Catania | perde la vita un 57enne

Un incidente mortale sulla Tangenziale di Catania ha causato la morte di un uomo di 57 anni, coinvolto in un frontale tra due veicoli. La collisione si è verificata questa mattina sull’asse dei servizi, poco prima delle otto. Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorritori, ma per l’automobilista non c’era più nulla da fare. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause dello scontro. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Schianto sull’asse dei servizi. Un uomo di 57 anni è deceduto questa mattina in seguito a un incidente stradale avvenuto sull’asse dei servizi della Tangenziale di Catania. Secondo una prima ricostruzione, la vittima stava viaggiando in direzione del capoluogo etneo quando, probabilmente a causa di un malore improvviso, ha perso il controllo del mezzo. L’impatto contro il guardrail. Il veicolo è finito violentemente contro il guardrail. L’impatto non ha lasciato scampo al conducente, per il quale non c’è stato nulla da fare. Intervento delle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti della Questura di Catania, che hanno effettuato i rilievi per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e gestire la viabilità nella zona interessata dall’incidente. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

Statale 113, Caronia: incidente mortale, 57enne perde la vita contro un muro di contenimento. Indagini in corso.Un incidente sulla Statale 113 a Caronia ha causato la morte di Sebastiano Ottaviano, 57 anni, che ha perso il controllo dell’auto e si è schiantato contro un muro di contenimento.

Incidente mortale sulla provinciale 120, perde la vita un ragazzo di 24 anniUn incidente stradale si è verificato questa mattina sulla provinciale 120 tra Salice Salentino e Carmiano, nel Salento.

Catania. Incidente mortale. La vittima una donna di 29 anni

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Incidente sulla tangenziale nord di Torino: code e un ferito a Collegno verso Milano; Auto si ribalta sulla tangenziale di Padova, traffico rallentato nel pomeriggio; Auto si ribalta dopo uno scontro in tangenziale, 4 feriti; Incidente in tangenziale a Collegno: scontro tra due auto e un furgone, traffico nel caos.

Incidente mortale: ha un malore e si schianta, un morto a CataniaIncidente mortale questa mattina lungo l'asse dei servizi della tangenziale di Catania, nei pressi del distributore Q8. meridionews.it

Incidente a Parma, auto contromano sulla tangenziale provoca lo schianto tra tre vetture: un morto e 2 feritiIncidente mortale con tre vetture coinvolte, nel primo pomeriggio, sulla Tangenziale Sud nei pressi dello svincolo con strada Farnese a Parma. A quanto ... msn.com

+ + + Incidente mortale a Monfalcone, scontro tra un furgoncino e uno scooter + + + Notizia in aggiornamento sul nostro sito, link nel primo commento - facebook.com facebook

Incidente mortale attorno alle 3.00 di questa notte #Morciano #Cronaca x.com